Und es kommt noch dicker: Das Immunsystem des Städters reagiert auch auf Stress stärker als das von Landmenschen, wie jetzt ein Forschungsteam um Professor Dr. Stefan Reber herausgefunden hat. Reber leitet die Sektion für Molekulare Psychosomatik an der Ulmer Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Grund für die Überreaktionen des Immunsystems ist der fehlende Kontakt zu den "Stressfressern" aus dem Kuhstall, also zu Umweltbakterien, mit denen der Mensch Jahrtausende zusammengelebt hat - und mit denen Menschen in der Großstadt heute kaum oder gar keinen Kontakt mehr haben.

Warum wurde so ein enges Probanden-Raster gewählt? Für die Studie wurde die größtmögliche Vergleichbarkeit angestrebt und deshalb gezielt extreme Gegensätze in der Probandengruppe gewählt, sagt Stefan Rebner im Gespräch mit MDR Wissen. Gesunde junge Männer, die auf dem Land mit Nutztieren bzw. in Städten über 100.000 Einwohnern ohne Haustiere aufgewachsen waren.

Bei Versuchen mit Mäusen hatte Reber schon früher nachgewiesen, dass sich die Stressresilienz der Tiere, auch bei erwachsenen Exemplaren, durch eine Impfung mit altbekannten Umweltbakterien verbessern lässt. Ob sich das eins zu eins auf den erwachsenen Menschen übertragen lässt, ist noch unbekannt, weil noch nicht untersucht. Mit welchen Tieren können denn Städter ihr Immunsystem trainieren? Reber rät zu großen Tieren mit viel Fell im Haushalt, also in der Stadt am ehesten Hunde. Eine hervorragende Idee seien auch Bauernhof-Kindergärten, in denen Kinder täglich Kontakt zu Tieren hätten.