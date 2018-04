Diese unterschiedlichen Pendelstrecken je nach Bildungsniveau zeigten sich den IAB-Arbeitsmarktforschern auch, als sie die Pendler nach ihren Berufen aufgeschlüsselt haben. Das heißt also, Jobs, für die ein hoher Bildungsabschluss Voraussetzung ist, sind eher mit längeren Pendelstrecken verbunden. Einfachere Berufe erforderten oft kürzere Strecken zur Arbeitsstelle und mit steigendem Anforderungsprofil erhöhe sich die Entfernung zum Arbeitsplatz. Dabei sei die Pendelstrecke von Ingenieurinnen und Ingenieuren am auffälligsten: Sie pendeln durchschnittlich mehr als 18 Kilometer und damit am weitesten.

Bildrechte: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) Und noch eine weitere Unterscheidung ist den Forschern zufolge signifikant: Männer pendeln längere Strecken als Frauen. Demnach liegt die mittlere Pendelstrecke von Männern bei 12,5 Kilometern, die von Frauen dagegen bei 8,8 Kilometern. Dieser Wert ist in den untersuchten Jahren mit 26 Prozent aber deutlich stärker angestiegen als bei den Männern mit 18 Prozent.



Aber woran liegt es, dass wir immer weiter zur Arbeit pendeln? Auf diese Frage haben die IAB-Forscher zwar keine Antwort, wollen ihr aber auf die Spur kommen. Dazu haben sie die Pendelverflechtungen von Metropolen und ihrem Umland an drei Beispielen veranschaulicht: Berlin, München und die Rhein-Ruhr-Region um Düsseldorf, Essen und Dortmund. Das Ergebnis: Während im Umland von Großstädten wie Berlin und München zahlreiche Beschäftigte leben und dadurch einen langen Weg zum Arbeitsplatz haben, sind die Pendelstrecken im dicht besiedelten Ballungsgebiet in der Rhein-Ruhr-Region deutlich kürzer.

Neues Analyseverfahren

Für ihre Studie haben die IAB-Forscher erstmals ein ganz neues Analyseverfahren genutzt, das ihnen viele genauere Aussagen über die Pendlerbewegungen ermöglicht als bisherige Untersuchungen. Denn die Definition, wer statistisch überhaupt als Pendler gezählt wird, schreiben die Forscher, sorgte bisher immer für Verzerrungen.