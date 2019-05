Tunnel in MItteldeutschland Explodierender Beton: Plastikfasern machen Tunnel sicherer

Hauptinhalt

Es ist der 29. Mai 1999, 04:50 Uhr. Pkw warten vor einer Baustellenampel im Tauerntunnel in Österreich, als ein Lastwagenfahrer auffährt - Sekundenschlaf. 40 Fahrzeuge geraten in Brand, 12 Tote, 48 Verletzte. Benzin, Öl, die Plane des Lkw werden zu einem explosiven Gemisch und erhitzen die Luft auf 1.200 Grad. Der Beton explodiert. Wie konnte es dazu kommen? Und kann das auch in den Tunneln in Mitteldeutschland passieren?