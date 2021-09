Als einen möglichen Grund für dieses Phänomen sieht Prof. Langenberg die wechselnden Lebensumstände von jungen Menschen an. "In dieser Phase machen Menschen große Veränderungen in ihrem Leben durch", erläutert die Expertin. "Sie fangen vielleicht an zu arbeiten, gehen zur Universität oder ziehen zum ersten Mal von zu Hause aus – ungesunde Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, die man sich in diesen Jahren aneignet, können bis ins spätere Erwachsenenalter beibehalten werden."



Die Forschenden aus Deutschland und Großbritannien haben dazu einen "Übergewichts-Risiko-Rechner" erstellt, bei dem Interessierte Daten wie Alter, Geschlecht und soziale Zugehörigkeit zusammen mit dem aktuellen BMI eingeben und dann errechnen können, wie hoch das Risiko ist, in den nächsten Jahren zuzunehmen und in eine höhere BMI-Kategorie zu rutschen. Auch hier zeigte sich bisher, dass junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren dafür das höchste Risiko von allen Altersgruppen haben.