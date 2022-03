Ukraine-Krieg DAAD schränkt wissenschaftlichen Austausch mit Russland ein

Der russische Einmarsch in die Ukraine bleibt auch für die Forschung nicht ohne Folgen: Der Deutsche Akademische Auslandsdienst (DAAD) hat erklärt, dass er die deutsch-russischen Austauschbeziehungen einschränken will. Damit werden unter anderem Bewerbungsmöglichkeiten für Russland-Stipendien gestoppt und Projektaktivitäten mit Partnerinstitutionen in Russland und Belarus ausgesetzt.