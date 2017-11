Aus den Lebensmittelbeschreibungen ist es nicht mehr wegzudenken - das Label "glutenfrei". Immer mehr Menschen verzichten auf das Weizen-Klebereiweiß. "Glutenfrei" ist ein echter Essenstrend geworden. Dabei ist der Anteil an Menschen, die tatsächlich an Glutenunverträglichkeit leiden, relativ gering. In Deutschland leidet unter ein Prozent der Menschen an der Zöliakie. Die Zahl der Menschen, die über Beschwerden nach weizenbasiertem Essen wie Brot oder Nudeln klagt, steigt allerdings.