Jazzpianist Keith Jarrett hat es schon gewusst: Als er in einem Interview mit einem Musikmagazin gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, in einem Konzert sowohl Jazz als auch Klassik zu spielen, antwortete er: "Nein, ich glaube, das wäre Wahnsinn [...], praktisch nicht machbar. [...] Dein System baut für beide Richtungen auf unterschiedliche Schaltkreise."

Wer Klavier spielt, tickt im Gehirn anders als Nicht-Musiker. Bildrechte: IMAGO

Und das scheint tatsächlich zu stimmen: Die Gehirne von Jazz- und Klassik-Pianisten ticken unterschiedlich. Wissenschaftler um die Neuropsychologin Daniela Sammler vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben beobachtet, dass bei Jazz- und klassischen Pianisten andere Hirnprozesse ablaufen, während sie Klavier spielen. Und das ist sogar dann der Fall, wenn sie dasselbe Musikstück spielen.



Die Ursache dafür liegt wohl in der unterschiedlichen Planung von Bewegungen beim Klavierspielen, erklärt Sammler. Natürlich müssen Pianisten ganz unabhängig jeder Stilrichtung zunächst wissen, was sie spielen - also welche Tasten sie drücken müssen. Dazu kommt dann noch die Frage, wie sie ein Stück spielen - also mit welchen Fingern sie diese Tasten bedienen. Je nach Musikrichtung variiert nun die Gewichtung von "was" und "wie", erläutert Neuropsychologin Sammler.