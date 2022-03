USA 232 Millionen Arbeitsfehltage pro Jahr wegen Alkohol

Wenn man aussagekräftige Zahlen für Deutschland ermitteln wöllte, wären neue Studien nötig. Versuche gab es in der Vergangenheit, aber auf völlig andere Weise als jetzt in den USA. So kam die Techniker-Krankenkasse in ihrem Gesundheitsreport 2013 (hier als PDF) durch eine Hochrechnung aus ihren eigenen Versicherten-Zahlen zu dem Schluss, dass es bundesweit jährlich etwa 1,8 Millionen Arbeitsfehltage wegen Alkohols geben dürfte.

Korrelation, Kausalität und viel Graubereich dazwischen

1,8 Millionen sind natürlich eine völlig andere Größenordnung als 232 Millionen (bzw. die auf Deutschland "umgerechneten" hypothetischen 50 bis 60 Millionen). Das dürfte vor allem an den verschiedenen Herangehensweisen der Untersuchungen liegen. Während die US-Studie rein statistisch von außen beobachtet und somit erst mal nur die Korrelation zwischen Alkohol und Fehltagen feststellen kann, hat die Techniker-Krankenkasse 2013 nur solche Fälle gezählt, bei denen der Arbeitsausfall ausdrücklich (laut ärztlicher Diagnose) auf den Alkohol zurückzuführen war, wo also eine definitive Kausalität vorlag.

Ist eine der beiden Herangehensweisen richtig und die andere falsch? Oder liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo dazwischen? Und was ist mit Studien wie der von 2018, auf die sich gemäßigte Trinkerinnen und Trinker vielleicht gern berufen? Damals wurde für Finnland, Frankreich und das Vereinigte Königreich (aus allerdings recht alten Daten) statistisch festgestellt, dass zwar schweres regelmäßiges Trinken zu vielen Fehltagen führt, dass aber diejenigen, die "moderate Trinker" genannt wurden, weniger Arbeitsfehltage zu verzeichnen hatten als die komplett Abstinenten. Moderates Trinken bedeutete dort bei Frauen bis zu elf Einheiten pro Woche und bei Männern bis zu 34, wobei eine Einheit zehn Milliliter bzw. acht Gramm reiner Alkohol sind, was in etwa einem kleinen Glas Wein oder einer 0,33-Liter-Flasche Bier entspricht.

Laura J. Bierut Bildrechte: Washington University School of Medicine In einem sind sich aber alle Studien einig: Zu viel Alkohol schadet der Gesundheit, dem Bruttosozialprodukt und möglicherweise auch der eigenen Jobsicherheit. Oft verlören Angestellte mit schweren Alkoholproblemen wegen der vielen Fehltage ihre Arbeit, sagt Laura J. Bierut, Leiterin des "Washington University Health & Behavior Research Center" und Mit-Autorin der neuen US-Studie. Sie hofft aber, dass der Arbeitsplatz wiederum eine Anlaufstelle sein könnte, wo man eingreifen und helfen kann. "Man ist acht Stunden am Tag dort, und wenn ein Arbeitgeber diese Schwierigkeiten bemerkt, könnte er vielleicht, anstatt eine Person zu entlassen, Maßnahmen ergreifen, um die Genesung dieser Person zu unterstützen", so die Wissenschaftlerin.

(rr)

