Britische Forschung Übergewicht bei Vätern schadet Kindern

Hauptinhalt

"Du bist, was du isst", sagt der Volksmund. Britische Forscher ergänzen: "Du bist, was Deine Eltern aßen". Wer sich als Mann in Sachen Ernährung und Kindswohl außen vor sah - Jungs, zu früh gefreut.