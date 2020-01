Kinder, die nackt und verwahrlost in ihren eigenen Exkrementen sitzen. Leere Augen, sie schreien, keiner kommt. Die rumänischen Kinderheime zu Zeiten der Diktatur sind berüchtigt. "Die Kinder wurden dort quasi sich selbst überlassen", schildert Robert Kumsta, Professor für genetische Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum, die Zustände im Gespräch mit MDR Wissen.

Als 1989 das Regime fällt, gehen die Bilder der Kinder um die Welt. Viele britische Familien adoptieren daraufhin aus Rumänien. Eine einzigartige Forschung beginnt: Wie entwickeln sich Kinder, die solche Verhältnisse erlebt haben, wenn sie zum Beispiel in liebevolle Familien aufgenommen werden und eine Chance auf ein normales Leben bekommen? Zunächst Mal positiv: die Kinder erholten sich und nahmen die neuen Familien an.

Dazu zählen Autismus, auffälliges Sozialverhalten, Aufmerksamkeitsstörungen und schon damals sichtbar verminderte Intelligenz, erzählt Robert Kumsta. Er ist als deutscher Forscher an den Studien beteiligt. Zusammen mit einem britischen Team konnte er jetzt an den mittlerweile erwachsenen Heimkindern zeigen:

Dass die Deprivationserfahrung, also das Aufwachsen in Heimen, dazu führt, dass das Hirnvolumen kleiner ist und dass man das eben auch noch zwanzig Jahre nach der Adoption sieht. Wir sehen auch: Je länger die Kinder in den Heimen waren, desto kleiner war das Hirnvolumen.

Ergo, desto kleiner war die Intelligenz. Die Studie an den Kindern zeigt einmal mehr: Ein Kind kann die Intelligenz-Gene eines Einsteins besitzen, in einer solchen Umgebung wird es die nicht ausschöpfen können. Intelligenz ist immer auch eine Frage des Umfelds.

Und jetzt die gute Nachricht: Kamen die Kinder also in liebevolle Familien, konnten sich viele von ihnen fast vollständig erholen. Ungefähr die Hälfte der Kinder, die von sechs Monaten bis zu dreieinhalb Jahren in den Heimen waren, zeigten bleibende Auffälligkeiten, so Kumsta. Das bedeutet andersherum aber auch, dass die Hälfte der Spätadoptierten keine Auffälligkeiten zeigte. Das verblüffte auch den Wissenschaftler: