Ein großer Teil der Vorfahren der Europäer stammt aus dem Nahen Osten. Das bestätigt eine im Fachmagazin "Nature“ veröffentlichte aktuelle Studie. Die Genanalysen zeigen, dass in der Jungsteinzeit (der Zeit, in der auch Ötzi lebte) zu den bereits ansässigen Jäger-und-Sammler-Kulturen Steppenbewohner aus dem heutigen Osteuropa und Bauern aus dem Südosten kamen. Ein Team um den Genetiker David Reich von der Harvard Medical School in Boston hat Gene von insgesamt 180 Menschen analysiert, die zwischen 6.000 und 2.200 vor Christus auf dem Gebiet Ungarns, Spaniens und Deutschlands gelebt haben. Beteiligt war auch das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Die Untersuchung hat eine lange diskutierte Forschungsfrage beantwortet.