Weitere mögliche Gründe für die wachsende Zahl von Wachsleichen könnten vom Verwesen ermüdete Erde, Kunstfaserkleidung und Antibiotika sowie undurchlässige moderne Särge sein, ergänzt der Bonner Juraprofessor. Mit den ethischen, theologischen und rechtlichen Fragen, die sich aus der Problematik ergeben, befassen sich Experten am 14. November auf einem Symposium an der Universität Bonn. Dass es einen Anstieg der Fälle tastsächlich gibt, bezweifelt dagegen Michael Albrecht vom Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands. "Es gibt dafür keine Statistiken", sagt der Sachverständige für Friedhofsbodenkunde.

Die Hautfette des Verstorbenen wandeln sich in Leichenlipide (Leichenwachs) um, die sich im Gewebe einlagern. Es entsteht eine weiße, krümelige, an Wachs erinnernde Substanz auf der Haut der Leiche, die die weitere Verwesung unter Umständen vollständig verhindert.

Tatsächlich kann das Phänomen bei entsprechenden Bodenverhältnissen überall vorkommen, erklärt der Leiter der Abteilung Friedhofsangelegenheiten in Frankfurt am Main, Thomas Bäder. Auf Friedhöfen in den Frankfurter Stadtteilen Rödelheim, Bergen und Enkheim sei deshalb die Ruhefrist von 20 auf 35 Jahre erhöht worden. Nach dieser Zeit sollten die Leichen dann tatsächlich vollständig verwest sein.



Auch andere Friedhöfe verlängerten deshalb auf problematischem Gelände die Ruhezeit: Auf dem Koblenzer Friedhof Ehrenbreitstein beispielsweise ist die Ruhezeit ebenfalls um fünf Jahre verlängert worden. Außerdem dürfen hier die Gräber nicht mehr komplett abgedeckt werden. In Leipzig teilte die städtische Friedhofsverwaltung dagegen auf Nachfrage mit, dass es in den vergangenen 40 Jahren keine Wachsleiche mehr gegeben habe. Die gesetzliche Ruhezeit in Sachsen beträgt 20 Jahre.