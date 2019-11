Sven Herzog ist Professor für Wildökologie an der TU Dresden. Und für ihn steht fest: "Die Wildschweine kommen, soweit wir das aus der Biologie der Wildschweine kennen, nicht als Ausbreiter der Fernausbreitung in Frage."

Prof. Sven Herzog sieht uns Menschen als Verbreiter des Virus'. Bildrechte: 3sat/nano

Und wenn man sie in Ruhe lässt, so Herzog, dann sind das Gebiete von 500 Hektar oder weniger. "Die Fernausbreitung der Afrikanischen Schweinepest, die entsteht so gut wie sicher durch den Menschen." Wir Menschen und unser Güterverkehr sind also die Ursache der Ausbreitung, so Herzog. Fahrzeuge, Kleidung oder Lebensmittel etwa aus Rohwurst sind Träger der sehr widerstandsfähigen Viren, die Monate überleben und über die wir immer noch viel zu wenig wissen, sagt Dr. Sandra Blohme, Virologin am Friedrich-Löffler-Institut (FLI) bei Greifswald auf der Insel Riems.