Günter Wagner, Evolutionsbiologe. Bildrechte: Yale School of Medicine

Dazu gaben die Forscher um Günter Wagner und Mihaela Pavlicev den Tieren das Anti-Depressivum Fluoxetin, das bei Frauen die Fähigkeit zum Höhepunkt reduziert.



Die Theorie: Wenn tatsächlich der Eisprung vom Orgasmus abhängt, müssten die Versuchskaninchen seltener eine Ovulation haben. Die Studie, die nun in den "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlich wurde, belegt: Die behandelten Tiere hatten wirklich weniger Eisprünge.