Gene oder Umwelt? Warum sind Menschen eigentlich unterschiedlich groß?

Hauptinhalt

Wer einen Teenager Zuhause hat, kennt das vielleicht: Plötzlich guckt das 14-jährige Kind auf Vater oder Mutter runter und prustet: "Du bist aber klein!" Das ist kein Wunder, sondern liegt in der Natur des Menschen. Wir werden von Generation zu Generation größer, allerdings nicht gleichmäßig: Der eine ist etwas kürzer geraten, die andere hat immer den Überblick von ganz oben. Aber warum ist das so? Die genetische Veranlagung allein erklärt das nicht. Was macht uns also unterschiedlich groß?