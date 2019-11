Bildrechte: imago/Dirk Sattler

Der Kohleausstieg ist besiegelt, bis 2038 sollen alle Kraftwerke vom Netz gehen. Was wenige wissen: In Kohlekraftwerken wird auch Müll verbrannt. Das stellt auch die Entsorger vor Probleme. Allein in den Kraftwerken Schwarze Pumpe in Sachsen und Jänschwalde in Brandenburg können 600.000 Tonnen Ersatzbrennstoffe – das sind aus Müll gepresste Pellets – nicht mehr verbrannt werden.

Insgesamt 22 Braun- und Steinkohlekraftwerke besitzen nach einer Aufstellung des Umweltbundesamtes (UBA) die Genehmigung Abfälle zusammen mit Kohle zu verbrennen. Dazu gehören unter anderem die Kraftwerke Schwarze Pumpe und Jänschwalde in der Lausitz sowie Weisweiler nahe Eschweiler. Insgesamt verbrennen den Angaben zufolge zwölf der Kohlekraftwerke tatsächlich Abfälle – unter anderem Ersatzbrennstoffe, Klärschlamm, Tiermehl, Kunststoffe und Folien. Allein in Jänschwalde und Schwarze Pumpe werden laut deren Betreiber – dem Energieversorger LEAG – jedes Jahr 600.000 Tonnen Ersatzbrennstoffe verbrannt.

Nicht alle Kraftwerke verbrennen Abfall

Laut UBA-Studie nehmen jedoch längst nicht alle der Kraftwerke ihre Genehmigung in Anspruch. Die Kraftwerke Lippendorf bei Leipzig, Boxberg in der Lausitz oder auch das Wärmekraftwerk in Kassel sowie das Heizkraftwerk in Flensburg verbrennen keine Abfälle in ihren Hochöfen.

Restmüll wird zu Ersatzbrennstoffen (EBS) verarbeitet

Der Müll landet laut Forschern der TU Freiberg jedoch nicht unverarbeitet in den Kraftwerken. Der Restmüll beispielsweise werde oft erst zu sogenannten Ersatzbrennstoffen verarbeitet. Nachdem in Sortieranlagen aus dem nassen Restmüll Metalle und Mineralstoffe herausgefiltert worden sind, wird der Müll getrocknet und zu kleinen Pellets gepresst. Diese mischen die Energieversorger dann als Ersatz- und Sekundärbrennstoffe der Kohle bei und verbrennen beides zusammen. Allein die Kohlekraftwerke in Jänschwalde und Schwarze Pumpe verbrennen pro Jahr 600.000 Tonnen Ersatzbrennstoffe - das ist auch Müll aus der gesamten Region Chemnitz. Bildrechte: dpa

Der Anteil der EBS bei der Kohleverbrennung ist allerdings klein. Er beträgt laut der Forscher lediglich drei Prozent. Ersatzbrennstoffe verursachen in etwa 900 bis 1.000 Gramm CO2 pro kWh Strom. In Deutschland gibt es Kraftwerke, in denen nur Ersatzbrennstoffe verbrannt werden – unter anderem in Großräschen, Spremberg, Eisenhüttenstadt, Bitterfeld-Wolfen, Erfurt und Rudolstadt.

