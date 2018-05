Dass die individuellen Erbanlagen eine große Rolle spielen bei der Frage, wie schnell und intensiv die eigene Urlaubsbräune so wird, war bereits bekannt. Ein Team um Mario Flachi vom King's College in London hat in einer umfassenden Genomanalyse sechs bereits bekannte Genabschnitte bestätigt, die bei der Produktion des Hautbräunefarbstoffs Melanin eine Rolle spielen. Zudem fanden die Wissenschaftler zehn neue Genabschnitte, deren Mitwirkung an der Hautbräunung bislang zum Teil komplett unbekannt war.