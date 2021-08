Die Experten der Uni Bonn untersuchten dafür mit neuester Technik (ein laserbasiertes Verfahren mit einer adaptiven Optik) die menschliche Netzhaut. Diese besteht aus tausenden von sogenannten Zapfen und Stäbchen, die letztlich das Sehen ermöglichen, aber ungleich verteilt sind. In der Sehgrube, dem Ort des schärfsten Sehens, kommen bis zu 200.000 Zapfen auf einen Quadratmillimeter – ihre Dichte ist dort jedoch nicht überall gleich hoch.



Wie die Forschenden nun in ihrer Studie nachweisen konnten, fällt das von uns wahrgenommene Bild überraschenderweise nicht auf den Ort in der Sehgrube mit der höchsten Zapfenzahl – es ist leicht nach oben in Richtung Nase verschoben. Der berühmte Knick in der Optik!