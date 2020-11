So ist die Spezifität eines Tests offiziellen Angaben zufolge bei 100 Prozent. In der Studie allerdings bei unter 95 Prozent. Dennoch erfüllten alle überprüften Tests die Mindestkriterien. Das formelle Peer-Review-Verfahren steht allerdings noch aus. Andere Forscherinnen und Forscher haben die Studie also noch nicht offiziell begutachtet. In Zeiten von Corona ist das aber normal, denn so sollen die Erkenntnisse möglichst schnell in die Praxis einfließen. Michael Mina ist Epidemiologe an der Harvard Public Health/Medical School: