Das Forschungsteam hat sich vor allem auf Kapstadt in Südafrika konzentriert, schaute sich aber auch weitere 80 internationale Großstädte an wie Tokio, Barcelona, London, oder Miami – aber auch Sao Paulo, Jakarta, Mexiko-Stadt und andere Orte. In Kapstadt hat sich gezeigt, dass die städtische Wasserkrise dazu führt, dass viele unterprivilegierte Menschen ohne Wasserhahn oder Toilette leben. Ihren begrenzter Zugang zum Wasser nutzen sie zum Trinken und für die Hygiene – also für ihre Grundbedürfnisse.