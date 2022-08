An allen drei Technischen Universitäten laufen umfangreiche Anwendungen von Wasserstoff als Energieträger und -Energiespeicher. Die TU Chemnitz plant ein 37.000 Quadratmeter großes Wasserstoffzentrum "Hydrogen and Mobility Innovation Center" (HIC). Dafür erhält es vom Bund im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie 60 Millionen Euro. Der Technologie-Campus soll in direkter Nachbarschaft der TU Chemnitz, der Fraunhofer-Institute IWU und ENAS entstehen und Teststrecken für Straßen- und Schienenfahrzeuge enthalten. Künftig sollen hier Unternehmen, ihre Innovationen zur Serienreife – und damit emissionsarme Züge auf die Schiene oder Autos auf die Straße bringen. Bis Ende des Jahres sollen eine Machbarkeitsstudie und die Konzeption fertiggestellt werden. 2024 soll das Wasserstoffzentrum in Betrieb gehen.