"Rund eine Million der acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit vom Aussterben bedroht" +++ "20 Prozent aller Arten seit Anfang des 20. Jahrhunderts unwiederbringlich verschwunden." +++ "70 Prozent mehr invasive Arten, die das ökologische Gleichgewicht in allen Weltregionen verändern."

Die Fakten des Global Assessment Report, den der Weltbiodiversitätsrat IPBES am Montag (6. Mai 2019) in Paris präsentiert hat, zeichnen ein beängstigendes Bild vom Zustand unserer Erde.

IPBES-Präsident Watson

"Wir erodieren global die eigentliche Basis unserer Volkswirtschaften, Lebensgrundlagen, Nahrungsmittelsicherheit und Lebensqualität", warnt IPBES-Präsident Robert Watson. Die Weltgemeinschaft müsse sich dringend abwenden von wirtschaftlichem Wachstum als zentralem Ziel, hin zu nachhaltigeren Systemen.



Tatsächlich war das Ausmaß des Artensterbens in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß wie heute. Und das große Sterben geht weiter. Drei Viertel der Naturräume auf allen Kontinenten wurden vom Menschen bereits erheblich verändert, in den Meeren sind es zwei Drittel.