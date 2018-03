Vielen Entwicklungsländern geht es wirtschaftlich immer besser, dadurch können sich auch mehr und mehr Menschen Medikamente leisten. Was zunächst positiv klingt hat eine Kehrseite: Der weltweite Verbraucht von Antibiotika ist zwischen 2000 und 2015 um rund 65 Prozent gestiegen, besonders in sogenannten Schwellenländern sei die Zunahme mitunter dramatisch. Das berichtet ein Forscherteam um Eili Klein vom Zentrum für Krankheitsdynamik, Wirtschaft und Politik CDDEP in den USA. Dadurch steige die Gefahr weiter, dass immer mehr Bakterien Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln.

Im Fachjournal "Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften rechnen die Wissenschaftler vor, dass 2015 weltweit insgesamt 34,8 Milliarden definierte Tagesdosen Antibiotika verbraucht wurden. Im Jahr 2000 waren es noch 21,1 Milliarden. In den ärmeren und aufstrebenden Ländern stieg der Gesamtverbrauch sogar um 114 Prozent. Dabei geht die Zunahme nicht allein darauf zurück, dass Antibiotika nun überhaupt verfügbar sind. Auch im absoluten Verbrauch sind heute andere Länder Hauptnachfrager, als noch vor 15 Jahren.



Lagen 2000 im mittleren Verbrauch pro 1.000 Einwohner noch Frankreich, Neuseeland, Spanien und Hongkong vorne, sind es heute die Türkei, Tunesien, Algerien und Rumänien. In den reichen Industrieländern stieg der Gesamtverbrauch zwar auch, aber nur um sechs Prozent. Gerechnet auf 1000 Einwohner nahm der tägliche Verbrauch in den USA, in Kanada und Frankreich sogar um 4 Prozent ab. Für Deutschland wurde allerdings ein leichter Zuwachs festgestellt.