Außerdem würde ein solcher Ansatz auch der Argumentation von rechtsextremen Bewegungen wie Alt-Right in den USA widersprechen, die aus der 2017er-Studie ableiteten, dass besonders die Fruchtbarkeit von weißen Männern in Gefahr sei. Daraus folge dann eine größere ethnische Diversität, die solche Gruppen ablehnen.



Tatsächlich sei aber die Unterscheidung in Kategorien wie "westlich" und "andere" - wie in der 2017er-Studie - nicht wissenschaftlich und auch ethisch fragwürdig, scheiben die Harvard-Wissenschaftler. Sie sollte eher durch Untersuchungen zu Unterschieden innerhalb der Länder, etwa zwischen ländlichen und städtischen Gebieten, ersetzt werden. "Forschende müssen darauf achten, ihre Hypothesen gegenüber Alternativen abzuwägen und dabei auch ihre Formulierungen sowie übergeordnete Narrative im Blick haben, die ihre Studien nutzen", heißt es abschließend.