Zum einen halten sich bei besserem Wetter die Menschen weniger in großen Gruppen in geschlossenen Räumen auf, sodass die Viren nicht so gut zirkulieren können. Dazu helfen die Wärme und die UV-Strahlen enorm gegen die Verbreitung von Grippeviren, wie der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité im Gespräch mit dem RBB erklärt.



Zum anderen sind viele Virenarten von einer Fettschicht umgeben, die nicht sehr hitzbeständig ist. "Viren haben bei niedrigen Temperaturen eine höhere Stabilität. Ähnlich wie Lebensmittel, die im Kühlschrank am längsten haltbar sind", sagte HZI-Infektionsforscher Pietschmann der "Deutschen Welle". Außerdem spiele auch die Luftfeuchtigkeit eine Rolle: "An kalten und meist trockenen Wintertagen schweben die kleinen Tröpfchen mitsamt den Viren länger in der Luft, als bei hoher Luftfeuchtigkeit".