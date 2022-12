Die Idee für das Artenschutzprojekt entstand bereits vor etwa zehn Jahren. "Weil nur noch etwa zehn Prozent der Insekten und Ackerkräuter in seiner ursprünglichen Vielfalt erhalten sind, überlegten wir, wie wir die Arten schützen können", erinnert sich Römer. Nach der Idee habe man einen Antrag geschrieben und festgestellt, dass ähnliche Ansätze aus ganz verschiedenen Ecken in Deutschland existierten. Zusammen sei dann "Urbanität und Vielfalt" an vier Standorten entstanden. Laut Römer habe besonders in der Angangszeit viel Pionierarbeit in dem Vorhaben gesteckt. "Erst einmal mussten wir ja überhaupt genau analysieren, welche Arten rückläufig sind", erläutert die Projektleiterin. "Dafür haben wir eng mit den Naturschutzbehörden zusammengearbeitet." Danach habe man das Saatgut in der Region gesammelt, viel Werbung an Schulen gemacht und MitstreiterInnen für die Region Dresden und den Landkreis Meißen gesucht.