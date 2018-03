Dieser Mechanismus lässt sich allerdings leicht irritieren, wie Wissenschaftler der Universitäten in Leipzig und Montreal jetzt zu Forschungszwecken demonstriert haben. Im Fachmagazin "Journal of Neuroscience" haben sie die Ergebnisse eines Experiments vorgestellt, bei dem 15 Versuchspersonen kleine Silikonteile in die Ohrmuschel eingesetzt wurden. Sie veränderten die Form der Ohrmuschel und machten es den Teilnehmern teilweise unmöglich, zu bestimmen, aus welcher Höhe ein Geräusch kam. Biologe Marc Schönwiesner, Professor an der Universität Leipzig, erklärt das Experiment.