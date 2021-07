Was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele – dieser ja eher genossenschaftliche Gedanke ist nun auch bei den Wirtschaftsinstituten angekommen. Der Klimawandel geht jeden etwas an, meint auch Sarah Fluchs, Ökonomin am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Fluchs und ihre Kolleginnen und Kollegen studierten frei zugängliche Daten vom Umweltbundesamt und fanden heraus: Ohne großartig etwas zu ändern, können wir unsern ökologischen Fußabdruck erheblich verkleinern. Sie sagt, beispielsweise verursache Rindfleisch etwa 30 Kilogramm CO2 pro Kilo Fleisch, Geflügel- und Schweinefleisch etwa vier Kilo CO2 pro Kilo Fleisch. Vergleicht man das zum Beispiel mit der gleichen Menge Soja, entstehen dabei nur 1,2 Kilo Treibhausgase. Das ist ein Bruchteil der Treibhausgase, die durch die Fleischproduktion anfallen: "Was wir uns jetzt angeschaut haben, ist, wenn jeder Deutsche 20 Prozent weniger Fleisch isst und im Durchschnitt ein- bis zweimal pro Woche auf Fleisch verzichtet, könnte er in etwa 120 Kilo CO2 im Jahr einsparen", so die Ökonomin.