Dabei kümmert sich die freie Online-Enzyklopädie darum, dass ihre Mitglieder aktiv bleiben. Es gibt Erinnerungs- und Benachrichtigungsfunktionen, zum Beispiel, wenn man einen Artikel geschrieben hat. Wenn dann jemand anders etwas ändert, bekommt man das mit und wird getriggert, nachzugucken. Ein bisschen wie in Social Media. Nur dass Wikipedia laut Pentzold eher anti-social ist. "Die Leute schreiben nicht kollaborativ", erklärt er. Es sei eher so, dass man selbst den Ehrgeiz entwickelt, sich ein eigenes Subprojekt zu suchen und zu verfolgen, aber nicht so sehr gemeinsam an etwas arbeitet. Obwohl man am Ende natürlich gemeinsam das Riesenprojekt Wikipedia am Laufen hält. Ein Projekt für das es kein natürliches Ende gibt, denn Wissen wächst und entwickelt sich weiter. Deswegen ist eine Enzyklopädie nie fertig.