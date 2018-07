Wie so oft in der Wissenschaft, sind es die Gene, die den Unterschied ausmachen. In diesem Fall den Unterschied, ob eine Getreidepflanze resistent gegen Trockenstress ist, also eine Dürre wie in diesem Jahr übersteht, oder nicht. Unser Weizen, aus dem Brot und Nudeln hergestellt werden, ist genetisch wenig auf Trockenheit eingestellt. Eine Pflanze, die das viel besser kann, ist der Wildemmer. Forscher am Julius Kühn-Institut in Quedlinburg versuchen nun, die genetischen Vorteile dieser Sorten, die es z.B. im Libanon und in Israel gibt, herauszufinden.