Weil der Begriff Winterschlaf daher schnell in die Irre führen kann, nennen die Forscher das Phänomen lieber Torpor. Übersetzt bedeutet das Wort Erstarrung. Die wichtigste Funktion davon ist, dass der Stoffwechsel heruntergefahren wird. Im Grunde handelt es sich um einen Energiesparmodus, in dem Tiere lange Zeit überleben können, ohne neue Nahrung aufnehmen zu müssen. Das muss nicht zwangsläufig nur im Winter geschehen.



Auf Madagaskar beobachteten Wissenschaftler vor einigen Jahren, dass eine bestimmte Fettschwanzmaki-Art auch in einer mit bis zu 30 Grad sehr warmen Periode in Torpor fällt. In dieser Zeit ist es sehr trocken und für die Tiere daher schwer, ausreichend Wasser zu finden.



Am häufigsten lässt sich Torpor in Deutschland bei kleinen Säugetieren beobachten. "Die Notwendigkeit zur Energieeinsparung ist bei kleinen Arten besonders groß. Wegen ihrer relativ großen Körperoberfläche verlieren sie Wärme besonders rasch, haben einen hohen gewichtspezifischen Energiebedarf und können deshalb Nahrungsmangel nur kurze Zeit tolerieren", sagt Heldmaier.