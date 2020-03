Coronaviren sind für Rolf Hilgenfeld gute alte Bekannte: Der Direktor des Instituts für Biochemie an der Universität zu Lübeck hat schon vor dem SARS-Ausbruch von 2003 damit begonnen, an ihnen zu forschen, erzählt er. Diese jahrelange Arbeit zahlt sich jetzt besonders aus: Nur wenige Monate nach dem ersten Auftauchen des Virus hat sein Team einen Wirkstoff gegen Covid-19 entwickeln können. Der soll im Virus ein bestimmtes Enzym lahmlegen:

Die Struktur dieses Enzyms nutzen wir also dazu, dass wir genau sehen: Wo hat es Hohlräume und Taschen, wo was reinpassen könnte? Dann entwirft man praktisch ein kleines Molekül, was dann daran bindet und dieses Enzym blockiert.

Das soll dann die Vermehrung des Virus in der Zelle stoppen. Bei einem Wirkstoff aus Rotterdam dagegen verhindert ein Antikörper, dass das Enzym überhaupt in die Zelle eindringen kann, erläutert Hilgenfeld. Zwei verschiedene Ansätze, die aber beide vielversprechend seien. Doch bis der Wirkstoff der Lübecker zu einem Medikament wird, ist es noch ein weiter Weg: Zunächst muss er nämlich im Tiermodell getestet werden, bevor er überhaupt irgendwann in die klinischen Tests am Menschen kann. Eine erste Untersuchung an gesunden Labormäusen habe gezeigt, dass der Wirkstoff am besten gespritzt oder durch die Nase inhaliert werden sollte.