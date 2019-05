Höhepunkt im Programm Leitfaden 2019: “THE SCIENCE OF LOVE” erklärt die Wissenschaft hinter den Gefühlen mit einer exklusiven Premiere der ZDF/ARTE-Produktion “Wunder Liebe”, der Ausstellung “Sensorium” und einem Theaterstück von und für Jugendliche, das im SILBERSALZ Made by YOUth-Programm erarbeitet wird.



THE MOON AND BEYOND macht den Mond durch die Open-Air-Installation “Museum of the Moon” von Luke Jerram greifbar und das All in “Spheres” von Eliza McNitt durch VR erlebbar. Außerdem feiern wir die Deutschlandpremiere der NATIONAL GEOGRAPHIC-Produktion “Apollo – Missions to the Moon” von Tom Jennings und präsentieren den Vortrag “Das Rätsel des Anfangs” von Prof. Harald Lesch.



EARTH AND CONSERVATION wagt den Blick auf Zustand und Zukunft der Erde mit einem eindringlichen Vortrag des Tauchers und Fotografen Uli Kunz, der Deutschlandpremiere von “The Serengeti Rules” von Nicholas Brown und der begehbaren Installation “Plasticity” von JD Whitman, die die produzierte Plastikflut spürbar macht.



SCI-FI entdeckt das Übermenschliche in den Vorstellungen zur Midnite Science, dem Thriller “Elizabeth Harvest” und dem japanischen Zombie-Film “One Cut of the Dead” und beleuchtet die Wissenschaft, die hinter Science-Fiction steckt. Fantastisch wird es bei “Invisible Sue” von Markus Dietrich, mit einer exklusiven Vorpremiere für Familien und Kinder.