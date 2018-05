Akustische Täuschung "Yanny" oder "Laurel"? – Audioclip spaltet das Netz

Warum die Menschen zu fast gleichen Teilen ganz Unterschiedliches verstehen, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Es gibt aber verschiedene Theorien: Der Sprech- und Hör-Wissenschaftler Benjamin Munson von der University of Minnesota beispielsweise vertritt die Meinung, dass man beim Hören von "Laurel" wahrscheinlich die niederen Frequenzen aufnimmt und beim Hören von "Yanny" die höheren Frequenzen. Ein Grund für die unterschiedliche Wahrnehmung könnte die schlechte Qualität der Audio-Datei sein, erklärte Munson bei Vox Media.



Auch sein Fachkollege Brad Story von der University of Arizona vertrat bei CNN die Meinung, dass die schlechte Qualität des Clips für Zweideutigkeiten sorge. Der Psychologe David Alais von der University of Sydney wiederum vergleicht den Effekt laut dem "Guardian" mit optischen Täuschungen, wie man sie etwa von sogenannten Kippfiguren kennt, bei denen jeder Betrachter etwas anderes wahrnimmt. Das sei akustisch auch auf das "Yanny"-"Laurel"-Geräusch übertragbar, so der Australier. Beide seien durch ein ähnliches Timing und den gleichen Sprachenergiegehalt leicht verwechselbar.