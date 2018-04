Mal angenommen, alle 323 Millionen US-Amerikaner würden sich entschließen, ab sofort vegetarisch oder vegan zu leben. Das würden Ihnen nicht nur jedes Rind und Schwein danken, das dadurch verschont würde. Sondern auch 350 Millionen Menschen, die dadurch zusätzlich ernährt werden könnten. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forscherteam um den israelischen Umweltforscher Ron Milo im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences.