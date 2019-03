Kaum sind die Ferien vorbei, fragen Kinder: Wann sind die nächsten - das dauert ja ewig bis dahin! Kein Wunder, jeder Tag, jede Woche, jeder Monat fühlt sich an wie eine Ewigkeit, wenn man täglich etwas Neues erlebt und das Emotionskarussell noch richtig rund geht. Für Erwachsene scheint sich die Uhr dagegen schneller zu drehen: Hat man sich endlich an die neue Jahreszahl im Datum gewöhnt, ist schon wieder Silvester. Adrian Bejan, Wissenschaftler an der Duke University in Carolina US-Forscher hat eine neue Erklärung dafür: Je älter der Mensch, desto weniger neue Bilder nimmt er auf. Das liegt dem Forscher zufolge daran, dass Erwachsenen-Hirne neue Informationen langsamer verarbeiten und täglich weniger Neues abspeichern. So kommt es Älteren vor, als verfliege die Zeit, während sie für Jüngere im Schneckentempo verstreicht.