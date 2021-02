Die Zeitumstellung hat nichts gebracht und wird abgeschafft. Können Sie sich noch an diese Meldungen aus Brüssel erinnern? Trotz aller Ankündigungen ist allerdings immer noch nichts geschehen. Ergebnis: Auch 2021 werden wir wieder die Zeit umstellen. In gut einem Monat, am 28. März, stellen wir die Uhren also um eine Stunde vor, die Nacht wird eine Stunde kürzer. Das ist vor allem für die Eulen unter uns ein Problem. Die Lerchen dagegen, die ohnehin eher Frühaufsteher sind, verkraften die Verkürzung der Nacht besser.

Eulen schlafen normalerweise nicht früh genug ein, so die Forschenden, um an normalen Arbeitstagen die empfohlene Mindest-Schlafdauer von sieben Stunden zu erreichen. Das führe zu Schlafschulden und Nachholschlaf an arbeitsfreien Tagen. Ein Phänomen, das als sozialer Jetlag bezeichnet wird. Und es hat langfristige Konsequenzen, so das Wissenschaftsteam des Center for Life Course Health Research an der University of Oulu, Finnland. Denn langfristiger Schlafentzug wird mit einer schlechteren allgemeinen Gesundheit und geringerer kognitiver Leistung in Verbindung gebracht, was möglicherweise die Produktivität bei der Arbeit beeinträchtigt, sagen die Forscher.