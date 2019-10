Zum ersten Mal haben Forscher einen Beweis dafür gefunden, dass Gehirnaktivität und Lebensdauer im Zusammenhang stehen. Wissenschaftler des Blavatnik-Instituts der Harvard Medical School haben mit ihren Untersuchungen an menschlichen Gehirnen, sowie denen von Mäusen und Würmern gezeigt, dass übermäßige Aktivität im Gehirn mit kürzeren Lebensdauern verbunden ist, während die Unterdrückung einer solchen Überaktivität das Leben verlängert.

Diese neuronalen Aktivitäten beziehen sich auf das ständige Flackern elektrischer Ströme und Übertragungen im Gehirn. Solche Überaktivitäten gibt es etwa bei Alzheimer oder bipolaren Störungen, so die Wissenschaftler, die sich neue Ansätze für Therapien bei solchen Erkrankungen erhoffen.

Die Medikamente würden dabei auf das Protein REST zielen. Von dem ist bereits bekannt, dass es Schutzfunktionen für das Gehirn hat. Jetzt haben die Forscher in Tierversuchen einen Zusammenhang zwischen Überaktivität und dem Blockieren des Proteins gezeigt. Das führte wiederum zu früheren Todesfällen. Mehr REST bewirkte das Gegenteil. Die Untersuchungen an menschlichen Gehirnzellen zeigten ebenfalls: Hundertjährige hatten signifikant mehr REST in den Kernen ihrer Gehirnzellen als Menschen, die mit 70 oder 80 Jahren starben.