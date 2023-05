Salz spielt in der Lebensmittelproduktion eine zentrale Rolle, sowohl als Geschmacksträger sowie zur Haltbarmachung. Ich bin vorsichtig bei der Formulierung "versteckte Salze". Die Salzgehalte sind in den Nährwerttabellen der Produkte genau angegeben. Insofern würde ich eher von "unerwarteten Salzen" sprechen. Diese finden sie neben Brot- und Backwaren in vielen Gemüse-Konserven, doch auch in Käse, vor allem in Feta- und Hartkäse. Alles, was würzig und deftig schmeckt, enthält auch viel Salz. Wenig Salz finden Sie in Gemüse und Obst. Dafür haben Sie im Obst wieder viel Zucker. Ein Glas Apfelsaft enthält so viel Zucker wie ein Glas Cola.