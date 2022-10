Nutzungsvielfalt in Innenstädten Einkauf und Gastronomie genügen nicht

Voraussetzung für alle Kommunen sei ein klares "Zielbild" für die langfristige Entwicklung der Innenstadt, heißt es in der Studie. "Damit die Innenstadt die Stadtgesellschaft verbindet, braucht es eine Vielfalt an Angeboten und Anlässen - von 'Hochglanz' bis 'ohne Glanz' - um das Verweilen für alle zur Normalität werden zu lassen", sagt Difu-Wissenschaftlerin Julia Diringer. Die Nutzungsvielfalt müsse also erweitert werden durch Dinge, die es bislang nur in anderen Gegenden der jeweiligen Stadt gibt, zum Beispiel Bildung, nichtkommerzielle Kultur- und Freizeitangebote, soziale Einrichtungen oder auch Wohnungen.

Die Studie spricht sich auch für eine Multifunktionalität von Gebäuden und Flächen aus. Was morgens ein Markt ist, könnte abends zur Bar oder Kneipe werden. Zumindest ist das ein Beispiel, das anderswo funktioniert.

Überdachter Bereich auf einem zentralen Platz der französischen Stadt Figeac mit mehreren Nutzungsmöglichkeiten: Hier ist manchmal Markt, manchmal werden politische Reden gehalten, und an Sommerabenden ist es ein überdachter Freisitz mit Tischen und Stühlen für mehrere anliegende Restaurants. Bildrechte: imago/imagebroker