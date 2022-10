Großstadt-Studie Wo mehr Grünflächen sind, gibt es weniger Kriminalität

Von einer deutlichen Korrelation kann bei dieser Betrachtung nicht wirklich die Rede sein, manche Unterschiede innerhalb der Balkenpaare sind immens, und nur rund die Hälfte der Balkenpaare (43 von 79) zeigt überhaupt wenigstens in dieselbe Richtung. Auch wenn man statt des reinen Grünflächenanteils der Städte die rechnerisch pro Einwohnerkopf zur Verfügung stehende Grünfläche benutzen würde, zeichnete sich ein sehr ähnliches Bild.

Karte vom Stadtgebiet Dresdens mit grün markierter Dresdner Heide im Norden/Nordosten Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Städte als Ganzes dürften für so einen Vergleich aber auch eher ungeeignet sein. Das kann man sich an einem konkreten Beispiel veranschaulichen: Warum sollten Straftaten in der Dresdner Innenstadt (wo viele Menschen leben) davon beeinflusst werden, dass es im Norden bzw. Nordosten des Stadtgebiets die riesige Dresdner Heide gibt (wo wenige Menschen leben)?



Warum sollten aber Straftaten überhaupt von Grünflächen, Parks oder Wäldern beeinflusst werden oder zumindest ein statistischer Zusammenhang zwischen ihnen bestehen? Die Autoren der US-Studie können das nicht definitiv beantworten, verweisen aber auf mehrere wissenschaftliche Arbeiten, die nahelegen, dass Grünflächen und Parks die psychologische Gesundheit der Stadtbewohner verbessern, weil sie typische Vorläufer von Kriminalität wie Stress und Aggression reduzieren, die Aufmerksamkeit verbessern, die kognitive Müdigkeit reduzieren sowie das Glücksempfinden und prosoziale Verhalten fördern.

Studiendesign und genaue Ergebnisse

In der neuen US-Studie wurden nun zwar auch Großstädte untersucht, nämlich die 301 größten des Landes. Aber die Wissenschaftler haben dabei nie die Stadt als Ganzes betrachtet, sondern sich Daten der Volkszählungsbehörde zunutze gemacht. Auf diese Art wurden die 301 Städte in insgesamt etwa 60.000 "Volkszählungsblöcke" eingeteilt. Die Menschen in diesen Blöcken sind genauestens erfasst mit Eigenschaften wie Einkommen, sozialer Stellung, ethnischer Herkunft. Zusammen mit Kriminalitätsdaten vom FBI und dem Grünflächen-Anteil im jeweiligen Block wurde dann errechnet, womit die Kriminalität statistisch am meisten korreliert.

Und die Ergebnisse sind recht eindrücklich. Bei Eigentumsdelikten (Einbruch, Diebstahl, Autodiebstahl) gingen mehr Grünflächen in 300 der 301 untersuchten Städte mit weniger Straftaten einher. Bei Gewaltdelikten (Mord, Totschlag, Körperverletzung, Raub) waren es 289 von 301 Städten, wo dieser Effekt festgestellt wurde.