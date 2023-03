Was unsereiner Spezies betrifft, sind wir (anders als ein Vorfahre) kaum darin bestrebt, uns im Alltag der Halbjahre auch nur irgendwie an die saisonalen Gegebenheiten anzupassen. Oder wie jetzt? Forschende an der Berliner Charité legen zumindest nahe, dass wir zwar keinen Winterschlaf machen, aber im Winter einen anderen Schlaf haben als im Sommer. Zum Beispiel was die Schlafdauer betrifft. So scheint in der Untersuchung die Gesamtschlafzeit im Winter erstmal bis zu einer Stunde länger zu sein – statistisch gesehen ist das aber nicht signifikant. Wohl aber Erkenntnisse, die unseren REM-Schlaf betreffen. Sie wissen ja, das ist die Schlafphase ganz nah am Wachsein, in der sich unsere Augen schnell bewegen (REM: Rapid Eye Movement) und die so etwas wie unsere Traumfabrik ist. Es ist bekannt, dass diese Schlafphase in direktem Zusammenhang mit unseren inneren Uhr steht, die wiederum durch die Lichtverhältnisse beeinflusst wird.