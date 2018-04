Es dürfte ziemlich einsam gewesen sein in Europa und im vorderen Asien vor 40.000 bis 150.000 Jahren. Eine im Magazin "nature" erschienene Studie zum Erbgut von Neandertalern legt den Schluss nahe, dass nie mehr als ein paar tausend dieser Urmenschen in dem riesigen Gebiet gelebt haben, das sich von der französischen Atlantikküste im Westen bis zum Altaigebirge im südlichen Sibirien erstreckt. Die Untersuchung wirft auch einen neuen Blick auf das Ende der Neandertaler: Haben die modernen Menschen sie vielleicht nicht verdrängt sondern integriert?

Die Grundlage dieser Überlegungen ist eine kleine Sensation, die einem internationalen Forscherteam unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) in Leipzig geglückt ist: Aus den uralten Überresten von Neandertalern haben die Wissenschaftler das Erbgut von fünf dieser Urzeitmenschen entschlüsselt. Somit konnten sie die Zahl der bekannten Neandertaler-Genome glatt auf zehn verdoppeln.

Je näher zusammen desto enger verwandt

Die Forscher haben dafür ein Puzzle zusammengesetzt. "So eine DNA ist sehr lang, es sind mehrere Millionen von Basenpaaren, die so ein Chromosom ausmachen. Nach dem Tod von einem Individuum bricht sie in kurze Stücke", sagt der Bioinformatiker Kay Prüfer vom MPI EVA. Bei zwei Neandertalern konnten sie das Genom in hoher Qualität sequenzieren. "Richtig hohe Qualität heißt, wir wissen an jeder Stelle, welche Base dort ist, weil wir mehrere Sequenzen produziert haben, die diese Stelle abdecken", erklärt er.

Wo trafen sich Neandertaler und moderne Menschen?

Fast alle heutigen Menschen tragen Neandertaler-DNA in sich, nur die meisten Subsahara-Afrikaner nicht. Dieser Umstand ist bereits aus früheren Untersuchungen bekannt. Offen aber ist noch, wann und wie dieses Erbgut in die modernen Menschen gelangt ist. Die Genetiker können heute nur sagen, dass die Neandertaler vor 70.000 Jahren bereits nach der Mischung mit den modernen Menschen lebten, ihr Vorfahr in Sibirien vor 150.000 Jahren aber noch keinen Kontakt zu den Homo Sapiens hatte.

Eine Möglichkeit ist natürlich, dass die Gruppe von Neandertalern, die sich mit uns vermischt hat, im mittleren Osten gelebt hat. Das wäre eine einfache Erklärung, weil wir ja wissen, dass die modernen Menschen, die Europa und Asien besiedeltem, aus Afrika kamen. Diese Gruppe muss durch diese Gegend gegangen sein, die Türkei wäre also zum Beispiel ein möglicher Ort. Kay Prüfer, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie

Eine weitere Frage ist, warum nur wenig Neandertaler-DNA an die Menschen weitergegeben wurde. Prüfer vermutet, es könnte an den zahlenmäßigen Verhältnissen zwischen den verschiedenen Menschenarten gelegen haben. Die Homo Sapiens waren den Neandertalern zahlenmäßig weit überlegen, das Erbmaterial der Urmenschen könnte so in der größeren Population quasi stark verdünnt worden sein. Möglicherweise sind die Urmenschen auch nicht einfach ausgestorben, wie es Wissenschaftler bislang angenommen haben. Prüfer glaubt, sie könnten einfach von den Neuankömmlingen integriert und assimiliert worden sein.

Vielleicht starben die Nachkommen