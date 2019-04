Oft glauben wir, dass wir den Geschmack einer reifen Erdbeere oder das feine Aroma von frischem Spargel mit unseren Mündern erleben. Nach bisherigem Wissensstand war das eine Täuschung: Die Geschmackszellen auf unserer Zunge sind nur für die groben Kategorien süß, salzig, sauer, bitter und umami zuständig. Die feinen Nuancen entfalten sich erst durch die Geruchszellen in unserer Nase, die mit dem Mund eng verbunden ist.

Bislang glaubten Wissenschaftler, dass erst das Gehirn die Eindrücke der beiden verschiedenen Sinne miteinander zu einem Erlebnis verbindet. Biochemiker vom Monell-Institut in Philadelphia in den USA haben nun aber durch Experimente herausgefunden, dass auch die Geschmackszellen auf der Zunge Geruchsrezeptoren haben. Diese Rezeptoren werden bei der Berührung mit den passenden Aromamolekülen aktiv. Die Forscher glauben daher, dass das Zusammenspiel von Geruch und Geschmack bereits auf der Zunge beginnt.

Für ihre Untersuchung kultivierten die Wissenschaftler lebende menschliche Geschmackszellen in einer Nährlösung. Durch verschiedene Proben fanden sie in diesen Zellen Schlüsselmoleküle, die in enger Verbindung zum Geruchssystem stehen. Durch einen zweiten Test stellten sie fest, dass diese Geschmackszellen auf Geruchsmoleküle ähnlich reagieren, wie Geruchszellen.