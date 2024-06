Schon 2019 fanden Wissenschaftler an der Grabungsstätte zwischen Pforzen und Kaufbeuren einen Menschenaffen. Der Danuvius guggenmosi, "Udo" genannt, sorgte für weltweiten Aufruhr, galt er als unser ältester Verwandter, der Anpassungen an den aufrechten Gang aufwies. Der jetzt entdeckte kleinere Buronius manfredschmidi wurde in unmittelbarer Nähe gefunden. Genauer gesagt, gruben die Forscher der Universitäten Tübingen und Toronto zwei winzige Zähne und eine Kniescheibe aus.