Meerestiere in Gefahr Leiser bitte! Der Mensch macht zu viel Krach im Meer

In unseren Ozeanen ist es nie leise: Tiere kommunizieren miteinander, machen Geräusche beim Fressen, selbst Seetang und Korallenbänke sorgen für Geräusche. Doch diese natürliche Unterwasser-Klanglandschaft ist in Gefahr. Schuld daran ist der Mensch: Durch Bauarbeiten im Meer, die Schifffahrt und die Gas- und Ölförderung wird es in unseren Ozeanen immer lauter. Meeresbiologinnen und -biologen schlagen deshalb Alarm: Der Mensch muss unter Wasser leiser werden!