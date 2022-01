Wenn's bei leichtem Schüttelfrost und Gliederschmerzen bleibt, na dann ist ja alles roger. Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung, die über dieses Maß hinaus gehen, können hingegen durchaus beunruhigen – zumindest, wenn es wirklich welche sind. So ging's einer ganzen Reihe von Frauen insbesondere im Sommer vergangenen Jahres, die, angestoßen durch einen Tweet einer amerikanischen Anthropologin, Unregelmäßigkeiten in ihrem Menstruationszyklus ausgemacht haben. So wurde etwa von einem verschobenen Eintritt der Periode und stärkerer Regelblutung gesprochen.