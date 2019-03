Drei US-Astronomen haben sich unser Sonnensystem vorgenommen und die Umläufe der einzelnen Planeten durchgerechnet. Ihr Ergebnis: Merkur ist der Durchschnitts-Nachbar für die Erde – und alle anderen Planeten im Sonnensystem. Denn über die Jahre ist er allen Planeten am nächsten.

MDR Wissen hat die Zahlen nachgerechnet und eine eigene 500 Jahre Simulation laufen lassen ( siehe Video oben ) und die bestätigte das Ergebnis. Beim Vergleich der Abstände Erde zu Merkur, Venus, Mars stellte sich heraus: Merkur ist in 46,4 Prozent der Zeit unser nächster Nachbar, gefolgt von der Venus (36,8 %) und dem Mars (16,8%).

Wer selbst nachrechnen will, findet die Formeln in der Veröffentlichung der drei Astronomen in Physics Today. Und für die nächste Party ein bisschen Schlaumeier-Wissen. Die kürzesten und weitesten Entfernungen zu unseren nächsten Nachbarplaneten: