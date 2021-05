Meteorologische Messstation für die FESSTVaL-Kampagne in Lindenberg/Brandenburg.

Meteorologische Messstation für die FESSTVaL-Kampagne in Lindenberg/Brandenburg. Bildrechte: B. Kirsch, MI UHH

Jeder kennt das: Gerade noch ist es schön und warm, plötzlich zieht ein Gewitter auf und die Luft kühlt ab. Starke Windböen und kräftiger Niederschlag folgen. Aber fünf Kilometer weiter regnet es nicht einen Tropfen. Und nach wenigen Minuten ist das Spektakel vorbei. Kleinräumige Wetterphänomene nennt man solche Ereignisse in der Meteorologie. Mit einem regelrechten Mess-Festival wollen etwa zwei Dutzend Wissenschaftler verschiedener Behörden und Institute diesen Wetterschwankungen jetzt auf den Grund gehen.

FESSTVaL (Field Experiment on Submesoscale Spatio-Temporal Variability) oder zu Deutsch "Feldexperiment zur räumlich-zeitlichen Variabilität unterhalb der Mesoskala in Lindenberg" heißt das Projekt, dass bis Ende August 2021 im ostbrandenburgischen Lindenberg kleinräumige Wetterphänomene so detailliert wie nie erfassen soll. Im 15-Kilometer-Umkreis des Meteorologischen Observatoriums Lindenberg (Landkreis Oder-Spree) wurden dafür 100 Stationen zur oberflächennahen Erfassung von Lufttemperatur und Luftdruck sowie 20 automatische Wetterstationen und 100 Messpunkte für die Messung von Bodenfeuchte und Bodentemperatur installiert.