Sport hat – im richtigen Maß – unglaublich viele positive Effekte. Schon wenige Minuten Bewegung am Tag lassen uns länger und gesünder leben. Praktisch im Wochentakt erscheinen neue Studien, die das immer wieder bestätigen. Auch ein Zusammenhang zwischen gesundem Körper und gesundem Geist wird dabei immer wieder hergestellt, getreu dem alten Zitat vom "mens sana in corpore sano", dem gesunden Geist im gesunden Körper. Vollständig lautet das gut 1.900 Jahre alte Zitat des römischen Dichters und Satirikers Juvenal übrigens "orandum est, ut sit mens sana in corpore sano", man solle darum beten, dass sich ein gesunder Geist mit einem gesunden Körper verbinden möge.

Doch bedeutet gesunder Geist auch kluger Geist? Kann Sport uns nicht nur fitter, sondern auch schlauer machen. Selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Sport zur Aufrechterhaltung eines gesunden kognitiven Zustands, nachweislich bei Kindern und Jugendlichen. Klingt logisch, aber es gibt ein Problem. Wir haben bisher keinen klaren wirklichen wissenschaftlichen Nachweis dafür. Das zumindest sagen Forschende der Universität von Granada in Spanien. Dabei haben sie wirklich sehr intensiv danach gesucht, mit einer Metastudie der Metastudien.

109 Studien mit 11.266 Teilnehmenden

24 solcher Meta-Studien, also Übersichten über die jeweils aktuelle Studienlandschaft zu einem bestimmten Thema, haben die Forschenden um den Neuro- und Sportwissenschaftler Dr. Luis F. Ciria analysiert. Denen lagen wiederum insgesamt 271 Primärstudien zugrunde. Wichtig war dabei, dass nur sogenannte randomisierte Untersuchungen miteinbezogen wurden, bei denen durch die Nutzung einer Kontrollgruppe auch die Kausalität zumindest teilweise überprüft werden kann. So blieben am Ende 109 Studien mit 11.266 Teilnehmenden übrig.